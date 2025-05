Denuncia que le hacen bullying a su hijo autista en un jardín de Neuquén

En diálogo con el programa La Primera Mañana, emitido por AM550 y conducido por Pancho Casado, Sonia, madre de un niño con autismo, expuso una grave situación que vive desde hace tres años en el Jardín N°83 de Plottier. Denuncia no sólo la falta de acompañamiento y capacitación del personal docente, sino también un trato discriminatorio y desinteresado hacia su hijo, a quien apenas se le garantiza el mínimo de atención.

“El autismo es una condición que acompaña a una persona desde que se diagnostica. No se cura, no se pasa. Por eso no podemos hablar solamente de inclusión, sino de convivencia escolar”, expresó Sonia, con una claridad que contrasta con la inacción de las autoridades.

“Nos dicen que no están capacitados, pero no hacen nada para capacitarse”

Su hijo ingresó al jardín con apenas tres años y certificado de discapacidad. Hoy, a punto de egresar, sigue siendo el único niño que recibe acompañamiento, y apenas una vez por semana. “Si no hubiéramos reclamado durante estos tres años, el acompañamiento nunca hubiera llegado”, aseguró Sonia, dejando entrever un sistema que depende del desgaste de las familias para responder.

El bullyng es uno de las problemáticas que más sufren los niños con autismo

El relato da cuenta de un abandono cotidiano: “Ni siquiera le sacaban la campera. Lo dejaban sentado en el piso, mirando libros. No va a eso al jardín, la idea es que lo incluyan, que lo convoquen, que piensen actividades para él”, reclamó. Aunque el niño asiste a un centro terapéutico externo desde hace tres años, la institución educativa no ha generado herramientas ni propuestas pedagógicas adecuadas.

De esta manera el problema no solo se extiende adentro del aula, sino que la falta de formación del niño lo acompañará toda su vida. De esta manera lo que pretenden es que simplemente lo integren a la curricula escolar para que pueda tener una integración futura. Las personas con autismo no necesariamente deben estar aisladas del mundo.

Un pedido formal, respuestas nulas

En julio de 2023, la familia firmó un acta solicitando “educación de calidad y acompañamiento adecuado”. Sin embargo, el jardín no dio respuestas concretas. Al escalar la situación ante supervisión escolar, la única sugerencia fue que cambiaran de institución. “Como si el problema fuera mi hijo. Pero no, el problema es el sistema que sigue expulsando a las personas con discapacidad”, afirmó Sonia.

Además, denunció haber sido hostigada por la dirección del jardín, con actas en su contra e incluso una acusación falsa de gritarle a otra niña. “Me pusieron una lupa encima, pero nunca se enfocaron en lo pedagógico. Todo lo que hice fue reclamar el derecho de mi hijo”, sostuvo.

El jardín es apuntado por dejar de lado a chicos con discapacidad

Un caso, muchas familias

Aunque el niño de Sonia termina este año el jardín, ella sabe que el problema es estructural. “¿Cuánto daño más le van a hacer a las familias que vienen detrás? A otras madres también les dicen que sus hijos son el problema. Necesitamos visibilizar esta situación”, cerró con la voz entrecortada.

Este testimonio pone en evidencia la necesidad urgente de una formación docente obligatoria en discapacidad y neurodiversidad, así como políticas públicas que dejen de trasladar la responsabilidad a las familias.