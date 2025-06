Sin acuerdo salarial, la semana que viene solo habrá un día de clase en Río Negro

El conflicto salarial entre el gobierno de Río Negro y el gremio docente UnTER sigue escalando. La ministra de Educación, Patricia Campos, criticó duramente la decisión del sindicato de convocar un paro de 48 horas para el martes 17 y miércoles 18 de junio, calificándolo como una medida “inaudita” al darse en plena negociación paritaria.

Sostuvo que la propuesta presentada en la última reunión fue rechazada sin siquiera ser evaluada. Campos explicó que el Gobierno había solicitado un cuarto intermedio hasta este viernes para revisar la oferta, pero UnTER decidió avanzar con la huelga. “No entiendo cómo se toma esta medida extrema en medio de una negociación”, expresó la ministra, quien además señaló que la decisión del gremio perjudica a los estudiantes, especialmente en lo que respecta al servicio de comedor y refrigerio

El gremio docente sostiene que la oferta del 1% de aumento mensual es insuficiente y no contempla una recomposición real del salario. La secretaria general de UnTER, Silvana Inostroza, denunció que el Gobierno no le da la importancia que merece la paritaria y que la propuesta no responde a la realidad económica de los docentes. “No podemos regirnos solo por el IPC, porque en el Alto Valle los costos están dolarizados por la actividad petrolera, y en la Zona Andina, el turismo también dolariza los precios”, explicó.

Desde el Gobierno, en cambio, aseguran que el salario docente ha tenido un incremento acumulado del 68,53% en el último año, superando la inflación interanual del 47,3%. Campos insistió en que la paritaria no ha terminado y que el Ejecutivo sigue abierto al diálogo, aunque considera que UnTER ya tenía decidido el paro antes de la reunión

Impacto del paro y la reacción oficial

La medida de fuerza de 48 horas se suma a los feriados nacionales del lunes 16 y viernes 20 de junio, lo que reducirá la actividad escolar a un solo día de clases en la próxima semana. Desde el Gobierno, el ministro de Gobierno, Fabián Gatti, cuestionó la huelga y la calificó como una decisión “totalmente injustificada”, motivada por intereses políticos más que por una demanda salarial concreta.

Mientras tanto, UnTER convocó a una movilización provincial en Viedma para el martes 17 y a acciones políticas locales el miércoles 18. También exigió una nueva convocatoria a paritaria para el jueves 19 de junio, con el objetivo de discutir una oferta que contemple una recomposición salarial real.

Sigue la paritaria

El gobierno de Río Negro tendrá un nuevo encuentro este viernes en el Consejo de la Función Pública. La nueva propuesta salarial podría combinar sumas fijas y porcentajes en los aumentos previstos para el trimestre junio-agosto. La oferta se analizará con la participación de los gremios ATE y UPCN, mientras que la negociación con UnTER quedó trunca tras el rechazo del sindicato docente.