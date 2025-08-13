Entregaron camionetas 4x4 para potenciar la producción en zonas rurales

El Gobierno provincial incorporó 12 nuevos vehículos al Ministerio de Economía, Producción e Industria, destinados a reparticiones con mayor presencia en zonas rurales y rutas estratégicas. Estas unidades se suman a los 528 vehículos entregados a diferentes ministerios desde el inicio de la gestión, que incluyen camionetas, ambulancias, autos, minibuses, utilitarios y motocicletas.

Durante el acto en Centenario, el ministro Guillermo Koenig destacó que el objetivo es dotar de herramientas a los equipos técnicos para que puedan desempeñarse directamente en el campo. Subrayó que la mayor parte del trabajo de ingenieros agrónomos y veterinarios debe realizarse en terreno y no en oficinas, garantizando así una mayor presencia territorial.

Koenig explicó que los 528 vehículos entregados fueron adquiridos mediante un sistema de leasing, dejando atrás la modalidad de alquiler utilizada en gestiones anteriores. Según indicó, esta medida eliminó gastos innecesarios y evitó beneficios indebidos a proveedores vinculados a funcionarios. La decisión se enmarca en la política de “ordenar para redistribuir” impulsada por el gobernador Rolando Figueroa.

El secretario de Producción e Industria, Diego García Rambeaud, señaló que las camionetas 4x4 entregadas permitirán llegar a cada punto de la provincia, incluso a los de difícil acceso. Los vehículos fueron distribuidos entre organismos como el CIPPA, la Corporación de Desarrollo de la Cuenca del Curí Leuvú, las Direcciones Regionales Sur, Norte y Centro, la Dirección de Ganadería y Salud Animal, Producción Agraria y Sanidad Vegetal, el Ente Compensador Agrícola y la Dirección General de Riego.