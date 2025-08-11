Avanza el diálogo entre Provincia y comunidades mapuches con mediación de la UNCo

En un nuevo encuentro realizado este lunes al mediodía, gobierno provincial, comunidades mapuches neuquinas y la Universidad Nacional del Comahue acordaron restablecer el diálogo institucional. La reunión tuvo lugar en tierras universitarias y participaron representantes de la Confederación Mapuche del Neuquén y de los lof Kelv Kura, Ragilew Cárdenas, Fvta Xaven y Newen Kura.

Durante la jornada, el gobierno neuquino entregó a cada comunidad una carpeta con observaciones, constataciones y acreditaciones, además de otras acciones pendientes para la continuidad de los trámites administrativos. El objetivo es transparentar el estado de los expedientes y facilitar la resolución de los temas que llevan tiempo en gestión.

Las comunidades, por su parte, presentaron su propia documentación, que incluye los trámites para el registro legal, así como copias de las actas de reuniones realizadas con anterioridad. Este paso busca respaldar formalmente sus gestiones y aportar claridad en los procedimientos que involucran la obtención de personerías jurídicas.

Se resolvió que la UNCo tendrá un rol de observadora activa y dispondrá de un equipo técnico especializado para analizar la documentación aportada por todas las partes. Esta participación académica apunta a garantizar una evaluación objetiva y técnica en los procesos.

Finalmente, se acordó que el próximo lunes 18, al mediodía, las partes volverán a reunirse en la casa de altos estudios. En esa ocasión, se designarán los representantes responsables de definir el cronograma de trabajo que orientará los próximos pasos del diálogo entre el gobierno y las comunidades.