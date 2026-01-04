Una vecina denunció un hecho de inseguridad ocurrido este fin de semana en San Martín de los Andes, en una zona recreativa en donde en esta época de temporada alta hay muchos turistas y visitantes.

Según los locales, los robos en zonas turísticas se repiten con frecuencia, ya que muchas veces aprovechan que los visitantes están relajados o no conocen la zona ni su nivel de seguridad.

Este episodio ocurrió el sábado, en el sector de Los Pañiles y Ruta 48, frente al paraje conocido como Manzano Brujo. Una vecina había estacionado ahí su camioneta Fiat Toro para salir a caminar, sin pensar que podría ocurrirle algo ya que es una zona tranquila.

Sin embargo, cuando volvió se encontró con que la lona de la caja de su camioneta había sido cortada para extraer elementos del interior del vehículo, entre ellos un compresor y una caja de herramientas.

La damnificada comentó a Realidad Sanmartinense que el valor de los elementos robados es de alrededor de $300 mil. Además adelantó que ya ha realizado la denuncia correspondiente. Lo curioso es que se llevaron estos elementos de alto valor pero dejaron otros.

Este hecho vuelve a poner el foco en la inseguridad que hay en las zonas cercanas a lagos o ríos, donde quedan muchos autos estacionados durante largas horas, mientras los visitantes disfrutan de la zona y realizan actividades recreativas.