Un operativo de control de fauna se desplegó durante la madrugada de este domingo en la zona del Embalse Alicurá, sobre la Ruta Nacional 237, y dejó como saldo múltiples infracciones por pesca ilegal y el decomiso de una importante cantidad de truchas arcoíris. El procedimiento fue encabezado por personal de la Comisaría 51° de Villa Traful, junto a Guardafauna local y de Junín de los Andes, en el sector costero del embalse.

Las tareas de fiscalización permitieron detectar diversas irregularidades vinculadas a la actividad pesquera, entre ellas pesca nocturna con cebo, uso excesivo de equipos y sacrificio indebido de ejemplares, prácticas prohibidas por la normativa vigente. Ante estas situaciones, se labraron actas de infracción conforme a la Ley Provincial de Fauna Silvestre.

Durante el operativo también se procedió al decomiso de truchas arcoíris, que fueron retiradas de circulación y puestas a disposición de la autoridad competente. Desde los organismos intervinientes remarcaron que este tipo de controles busca proteger los recursos naturales, preservar el equilibrio ambiental y desalentar prácticas que afectan a la fauna ictícola de la región.

El Embalse Alicurá es una zona de alto valor ambiental y turístico, por lo que las autoridades recordaron la importancia de respetar las reglas de pesca, los cupos permitidos y las temporadas habilitadas, para garantizar el cuidado del ecosistema y el uso responsable de los espacios naturales.