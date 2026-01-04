La pretemporada 2026 está en marcha para la Fórmula 1, que tendrá al equipo Alpine con grandes cambios y mejoras con relación al año que se fue. Franco Colapinto iniciará como titular en la escudería francesa. Que también confirmó la continuidad del ingeniero de pista del argentino.

Alpine confirmó su equipo y mantiene a Stuart Barlow en el cargo como Ingeniero de pista, el novato se desempeñaba previamente como ingeniero de rendimiento, y fue creciendo a la par del piloto argentino en el 2025, luego de la salida de Jack Doohan. Con esto, se mantiene una línea de trabajo dentro del equipo, y tras la adaptación en la pasada temporada.

Stuart Barlow seguirá acompañando al piloto argentino en el 2026

Por otro lado, Pierre Gasly también continuará con su ingeniero de pista: Jash Leckett, mostrando con esto una clara continuidad de trabajo y estabilidad tanto interna como externa.

El 2026 tendrá grandes novedades dentro de la Fórmula 1, que además del inicio como titular del piloto de Pilar, también hay cambio de reglamento en los autos que serán mitad eléctricos, y la llegada de los motores Mercedes a la escudería Alpine, quien tiene como claro objetivo mejorar lo hecho en la última temporada.

La primera fecha será del 6 al 8 de marzo en Australia. Previamente, las 11 escuderías tendrás tres sesiones de pruebas en Barcelona y Bahréin, para la puesta a punto.