Enzo Pérez sigue en actividad para esta temporada. Luego de su salida de River, y semanas de negociación de cara a su futuro, el mediocampista de 39 años tiene un principio de acuerdo con Argentinos Junior, equipo que jugará Copa Libertadores.

El contrato del mendocino será hasta diciembre del 2026. Según trascendió, fue clave en la negociación Nicolás Diez, DT del Bicho, quien buscaba la experiencia y jerarquía de un jugador que supo ganar en más de una oportunidad la máxima competencia continental de América.

Argentinos Junior está en movimiento en el actual mercado de pases, a la llegada Enzo Pérez, ya había confirmado el arribo de Gino Infantino a préstamo de la Florentina, y del arquero de la selección de Chile Bryan Cortés.

Cortes fue presentado hoy como nuevo refuerzo del Bicho

Enzo, de 39 años, cerró su ciclo en noviembre pasado en River luego de disputar 38 partidos en su regreso con Marcelo Gallardo, pero que en el correr de los partidos, fue perdiendo terreno en mitad de cancha, quedando relegado al banco de suplentes.

Confirmada su no continuidad en el Millonario, quedando libre desde el primer día de enero, River lo despidió de la mejor forma: “Por la gloria eterna, por defender nuestros colores con el corazón y por ser un capitán legendario, ¡Eternamente gracias, Enzo!“, publicó.

El mendocino logró 8 títulos en River, donde se destacan la Copa Libertadores del 2018, recopa Sudamericana 2019, Copa Argentina 2017 y 19, Supercopa Argentina 17 y 19, Liga Profesional 2021, y Trofeo de Campeones 2021.

En Estudiantes también tuvo un ciclo exitoso con 7 títulos: Libertadores del 2009, Apertura 2010, Copa de la Liga y Trofeo de campeones 2024 y el Apertura 2006.

Ahora en el equipo de La Paternal, tendrá enfrente la Copa Libertadores 2026, donde el Bicho estará en fase de grupos, Apertura y Clausura de la Liga Profesional, más la Copa Argentina donde Argentinos fue finalista en la última edición.