Un choque entre dos autos el sábado por la tarde en Ruta 7 dejó como saldo cinco heridos que fueron trasladados a distintos centros médicos. Dos vehículos impactaron sobre la mano que se dirige hacia la rotonda de la Ruta 51, a metros de Vista Alegre.

Uno de los involucrados era un Renault Clio que disminuyó la marcha en la cinta asfáltica por un accidente anterior y fue embestido violentamente por Volkswagen Golf. El Clio terminó sobre la mano contraria y con la parte trasera destruida.

Por el accidente asistieron a personas que iban en el Golf, dos jóvenes de 26 y otro de 29 años, y dos de las personas que iban en el Clio, jóvenes de 21 y 22 años, presentaban cortes en el rostro y labios, también golpes por el impacto.

Según indicaron todas las personas debieron ser trasladadas al Hospital de Centenario en ambulancia. Aclararon que los test de alcoholemia a los conductores de los vehículos dieron resultado negativo.

A pesar de que en la zona había presencia de Policía de la Comisaría 49 y Tránsito Villa Obrera por un siniestro previo, este segundo accidente se produjo en el mismo lugar por distracciones al volante.

El primer accidente en el sector

En el primer siniestro, un Renault Clio sedán con ocho ocupantes había despistado hacia la banquina, dejando tres heridos. Un joven de 28 años y dos niños de 7 y 8 años fueron trasladados hacia el Hospital de Centenario, mintras que el control de alcoholemia al conductor también dio resultado negativo.