Pasajeros a la deriva tras el choque de un borracho: no repusieron la garita del Parque Central

Luego de que un joven borracho se llevara puesta una de las garitas de colectivos del Parque Central, sobre la calle Sarmiento, entre La Pampa y Misiones, muchos vecinos se quejaron porque el municipio aun no volvió a colocarla, lo que genera confusiones. “por ahí paran, y por ahí no”, dijo una señora. Desde el Municipio confirmaron que volverán a instalarla.

En la madrugada del 31 de julio pasado, un joven borracho impactó con su auto, contra una de las garitas de colectivos del Parque Central.

El impacto destruyó la estructura y dejó a varias personas heridas. Luego, giró el vehículo 120 grados y avanzó unos seis metros hasta detenerse. Tras chocar, el conductor intentó escapar a pie, pero vecinos lo alcanzaron, le pegaron, y el joven terminó preso. Tenía 0,94 g/l de alcohol en sangre.

“Los colectivos por ahí paran y por ahí no paran”, se lamentó una señora consultada por el Móvil de Prima Multimedios. “Es una lucha”, agregó.

“Tenemos que ir a la otra cuadra a esperar al colectivo, medio que hay que adivinar”, se quejó, y agregó que para quienes toman el colectivo por primera vez, no saben que ramales paran en ese espacio.

“Es una pena porque uno sale del trabajo, y venir con bolso cargada y no sabes dónde esperar”.

“No encontraba el dónde para el 29”, dijo un señor que también estaba sufriendo el mismo problema. “Estaba adivinando, preguntando”, dijo.

Desde el municipio confirmaron que la garita volverá a estar en el mismo lugar, pero no brindaron precisiones en cuanto a la fecha, ni tampoco ofrecieron soluciones alternativas. La idea es señalizarla nuevamente y así, evitar los inconvenientes que se generan con los pasajeros y las diferentes líneas.