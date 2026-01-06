Atlético Regina confirmó en sus redes sociales este martes la incorporación del base Ignacio "Nacho" Claris para el plantel que jugará desde febrero la Liga Federal 2026 de basquetbol.

A muchos sorprendió la noticia, ya que el jugador es símbolo de Pérfora de Plaza Huincul en los últimos años. Después de ser el base titular del Verde que fue campeón del Pre Federal 2024, llegó a jugar una de las finales por el ascenso en 2025 y fue subcampeón en la edición reciente del Pre Federal. El jugador ya había anunciado en su círculo intimo que era su intención, dejar la entidad de la comarca y buscar nuevos horizontes.

"Uno al ser hincha, tanto las alegrías como las derrotas, se sienten el doble. Cuando terminamos la final con Pacífico lo hablé con mis compañeros, con los dirigentes y con varios hinchas, que los conozco a todos. Avisé que no iba a jugar la próxima temporada para que vayan viendo situaciones en el armado del equipo", aseveró en declaraciones periodísticas.

El base de 32 años se formó en el club de Plaza Huincul y su última salida fue en 2021/2022 cuando jugó la Liga Federal de aquel año para Ferro de Concordia (Entre Ríos). El apellido Claris tiene un peso muy fuerte en Pérfora ya que Oscar "Piti" Claris es el histórico dirigente del básquet (el estadio lleva su nombre) y es padre de "Nacho" y Fernando "Feti" Claris es el entrenador, hermano del jugador que ahora militará en El Albo de la Perla del Valle.

En sus distintas redes sociales, Atlético Regina le dio la bienvenida al base que llegará de Pérfora.

Desde Villa Regina, informaron que habrá más novedades en cuánto al armado del plantel. Los únicas fichas mayores que seguirán respecto al PreFederal 2025 son Manuel Navarro y Martin Fagotti y se estima que habrá más refuerzo de importancia.

El entrenador Juan Zabala y Gastón "Manchita" González, jefe de equipo de Atlético, fueron lo que convencieron al base para sumarse al proyecto ambicioso que tiene la entidad de la Perla del Valle, que tiene como objetivo lograr el ascenso a la categoría inmediata superior.

La Liga Federal 2026 de básquet comenzará entre la última semana de febrero y la primera de marzo. En esta zona, por ahora están confirmados que , lo jugarán: Pérfora de Plaza Huincul, Centro Español de Plottier, Pacífico e Independiente de Neuquén capital, Deportivo Roca, Atlético Regina y los dos ascendidos, Club Plottier de la ciudad homónima y Petrolero Argentino de Plaza Huincul.