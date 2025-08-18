Más acceso a mamografías: Neuquén suma equipos en hospitales clave

El Hospital Provincial Neuquén “Dr. Eduardo Castro Rendón” puso en marcha un nuevo mamógrafo con tecnología avanzada en imágenes 3D, mientras que esta semana quedará operativo el equipo del Hospital de Añelo. Con estas incorporaciones, el sistema público asegura accesibilidad sanitaria en todas las regiones de la provincia.

El sistema público neuquino cuenta actualmente con siete mamógrafos distribuidos en hospitales de la capital y del interior, y se prevé sumar uno en Centenario. Además, existen convenios con el Centro Médico Roca en San Martín de los Andes y con LUNCEC, que dispone de un equipo móvil para recorrer el territorio. Este esquema garantiza mayor cobertura provincial en la práctica preventiva.

La instalación del nuevo equipamiento en el Castro Rendón fue posible gracias al PROSEPU II, con asistencia de la OPS y financiamiento internacional. El hospital realizó una renovación integral del Servicio de Radiología con una inversión de 90 millones de pesos, mejorando además los espacios de trabajo y optimizando la atención de pacientes.

La jefa de imágenes mamarias, Paula Gil, destacó que el mamógrafo permite realizar mamografía contrastada con tomosíntesis en 3D, lo que mejora la detección temprana de patologías. Las pacientes mayores de 50 años pueden acceder al estudio como parte del screening poblacional, mientras que quienes presenten síntomas recibirán turnos de forma inmediata.

Desde la Unidad Mamaria “Dra. Adriana Novoa” se coordina la atención para que, en casos positivos, las pacientes tengan diagnóstico en menos de 15 días. Con el nuevo equipo se podrán realizar más de 30 estudios diarios, fortaleciendo así la prevención oncológica y asegurando un abordaje rápido y eficaz frente al cáncer de mama.