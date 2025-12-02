El almirante Frank Bradley, que lidera el Comando de Operaciones Especiales de Estados Unidos, ordenó un ataque de seguimiento contra una embarcación de narcotraficantes proveniente de Venezuela, indicó la Casa Blanca. Bradley "actuó dentro de su autoridad y conforme a la ley al dirigir el ataque para garantizar que el barco fuera destruido y la amenaza a Estados Unidos eliminada", dijo la secretaria de prensa Karoline Leavitt a periodistas. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, lo "autorizó", agregó.

Los dos ataques tuvieron lugar el 2 de septiembre y comenzaron la campaña de Estados Unidos contra el narcotráfico en el Caribe. Según expertos, las muertes producto de los bombardeos equivalen a ejecuciones extrajudiciales, incluso si tienen como objetivo a traficantes conocidos.

Medios estadounidenses reportaron la semana pasada que un ataque inicial dejó a dos personas con vida, quienes fueron abatidas en un ataque posterior para cumplir una orden de Hegseth.

Hegseth afirmó en una publicación reciente en la red social X que la acción militar está "en cumplimiento con la ley de conflicto armado y aprobada por los mejores abogados militares y civiles a lo largo de toda la cadena de mando".

Fuentes: afp/reuters