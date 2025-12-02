¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Martes 02 de Diciembre, Neuquén, Argentina
Logo Am2022
PUBLICIDAD
Polémica decisión

El gobierno de Trump afirmó que fue un Almirante el que ordenó un segundo ataque a una narcolancha cerca de Venezuela

Medios estadounidenses reportaron la semana pasada que un ataque inicial el 2 de septiembre dejó a dos personas con vida, quienes fueron abatidas en un ataque posterior.

Por Redacción

Martes, 02 de diciembre de 2025 a las 09:02
PUBLICIDAD

El almirante Frank Bradley, que lidera el Comando de Operaciones Especiales de Estados Unidos, ordenó un ataque de seguimiento contra una embarcación de narcotraficantes proveniente de Venezuela, indicó la Casa Blanca. Bradley "actuó dentro de su autoridad y conforme a la ley al dirigir el ataque para garantizar que el barco fuera destruido y la amenaza a Estados Unidos eliminada", dijo la secretaria de prensa Karoline Leavitt a periodistas. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, lo "autorizó", agregó.

Los dos ataques tuvieron lugar el 2 de septiembre y comenzaron la campaña de Estados Unidos contra el narcotráfico en el Caribe. Según expertos, las muertes producto de los bombardeos equivalen a ejecuciones extrajudiciales, incluso si tienen como objetivo a traficantes conocidos.

Medios estadounidenses reportaron la semana pasada que un ataque inicial dejó a dos personas con vida, quienes fueron abatidas en un ataque posterior para cumplir una orden de Hegseth.

Hegseth afirmó en una publicación reciente en la red social X que la acción militar está "en cumplimiento con la ley de conflicto armado y aprobada por los mejores abogados militares y civiles a lo largo de toda la cadena de mando".

 

Fuentes: afp/reuters

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD