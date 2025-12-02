Ingresó tras abrir los barrotes con un crique

El barrio Melipal volvió a quedar en alerta esta madrugada después de que un hombre forzara los barrotes de una ventana utilizando un crique. Logró abrirlos lo suficiente como para ingresar a una casa. El hecho ocurrió minutos después de las 03:10, cuando una vecina escuchó ruidos extraños en su patio y avisó de manera urgente a la Policía.

Personal de la Comisaría 21° llegó de inmediato al domicilio y constató que la reja había sido violentada con la herramienta, que el intruso utilizó para separarla y acceder al interior del terreno.

Intentó huir con una mochila robada

Mientras los efectivos revisaban el lugar, detectaron a un hombre que escapaba corriendo por calle Violeta Parra, a pocos metros del domicilio afectado. Con esa información, se montó un operativo cerrojo con móviles que cubrieron las salidas de la zona.

El sospechoso, al notar la presencia policial, intentó descartar una mochila que había sido sustraída del domicilio. Sin embargo, fue rápidamente ubicado e interceptado por el personal que participaba del despliegue.

Demorado y trasladado por la Policía

El hombre fue correctamente identificado y trasladado a la dependencia policial, mientras se verificaban los elementos recuperados y se aseguraba la vivienda afectada. La intervención coordinada permitió frenar el intento de fuga y asegurar los bienes sustraídos.