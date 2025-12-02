Un ladrón que pedaleaba a toda velocidad por las chacras de Campo Grande terminó detenido tras esconder una bomba de agua entre los pastizales. Toda la situación quedó registrada en las cámaras de monitoreo del RN Emergencias. La Policía de Río Negro lo interceptó en plena fuga por la calle rural 11 y secuestró tanto la bomba como la bicicleta con la que intentó escabullirse.

Todo se disparó cuando un vecino se acercó a la Comisaría 44° y soltó un dato que encendió las alarmas: había visto a un hombre en bicicleta trasladando una bomba de agua que, según sospechaba, podía ser del cuartel de bomberos. Ese simple aviso abrió una cadena de movimientos que terminaría con un sospechoso tras las rejas.

A partir de esa denuncia, el centro de monitoreo del RN Emergencias activó de inmediato el seguimiento por cámaras. Y ahí apareció: un sujeto con ropa llamativa, pedaleando en una bicicleta blanco y roja, cargando un bulto que no dejaba lugar a dudas.

Las cámaras lo fueron tomando de frente, de costado y a la distancia, hasta que lo vieron meterse en una chacra, dejando la bici tirada a un costado del canal.

Luego, la secuencia sumó un capítulo clave: el hombre regresó al cuadro de las cámaras, pero esta vez sin la bomba. En cambio, se lo vio agachado entre los pastizales, escondiendo un bulto que coincidía con el formato del artefacto. Fue ese gesto, casi desesperado, lo que activó la salida inmediata de un móvil policial hacia la zona.

A continuación, cuando los uniformados llegaron, el sospechoso ya había retomado su bicicleta y empezó a huir a toda velocidad por calle rural 11, rumbo a Sargento Vidal. La persecución fue corta, pero tensa: caminos angostos, tierra suelta y el móvil policial pisándole los talones. Finalmente, lo alcanzaron y lo demoraron antes de que pudiera perderse entre los recovecos rurales.

Después de la detención, los efectivos rastrillaron el sector y recuperaron la bomba de agua exactamente donde la habían visto esconderla. También secuestraron la bicicleta usada en la maniobra. Y para cerrar el procedimiento, intervino el Ministerio Público Fiscal, que ordenó iniciar la denuncia penal y continuar con todas las diligencias judiciales de rigor.