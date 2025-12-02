La visita de Sebastián Yatra a MasterChef Celebrity se esperaba por su carisma, por su música y por el condimento colombiano que podía aportar a la gala. Lo que nadie se esperaba era que, apenas dejó el estudio, Wanda Nara soltara una confesión que dejó a todos paralizados: según su propia versión, el cantante habría intentado conquistarla tiempo atrás… y con regalo incluido.

Todo comenzó cuando la producción despidió al artista y el clima volvió a relajarse para los participantes que se mostraron bastante excitados. Fue Evangelina Anderson quien, entre risas, lanzó la pregunta que abrió la puerta a la bomba. Y Wanda Nara, fiel a su estilo, no esquivó el tema. “A mí Yatra ya me llamó, me llamó en el pasado, me mandó un collar y ya no nos pudimos ver”, contó sin vueltas. Para respaldar su historia, sumó otro dato que sorprendió a todos en el piso: “Maxi sabe, se lo dijo Yatra a Maxi, fue en un viaje a Brasil”. Y del otro lado, Maxi López confirmó: “Hubo un beboteo”.

Esa supuesta aproximación habría ocurrido en el verano de 2023, cuando Wanda y Yatra coincidieron en los carnavales de Río de Janeiro invitados por la misma marca. Un cruce breve, pero lo suficientemente ruidoso como para que Mauro Icardi, que en ese momento estaba en Estambul festejando su cumpleaños, sintiera cierta incomodidad ante el intercambio.

Dentro del programa, Yatra había dejado una intervención amable, centrada en el homenaje a los sabores de su país. “La comida colombiana es de las mejores cocinas del planeta entero”, dijo orgulloso, antes de darles un consejo a los participantes: “Déjense llevar por el instinto y háganlo con amor, que la comida colombiana está hecha con pasión. No somos de meter mucha azúcar, nos encantan las cosas fritas y nunca puede faltar una buena arepa”.

Lo curioso es que, mientras el cantante hablaba de gastronomía, Wanda parecía guardar la anécdota hasta tener el momento justo para soltarla. Y lo hizo con tanta naturalidad que el estudio estalló. No solo reveló que el artista colombiano la había contactado, sino que además, en los minutos previos, le propuso al propio Yatra una cita con su hermana. El músico, lejos de incomodarse, respondió con soltura y hasta reconoció que la conocía.

Por lo pronto, el episodio dejó a la audiencia con la misma pregunta vinculada a lo que hubiese generado en el mundo del espectáculo esta posible romance entre Wanda Nara y Sebastián Yatra, que según sus palabras, no estuvo lejos de concretarse.