Un control que terminó revelando un arma lista para usar

La mañana en el barrio San Lorenzo quedó atravesada por un fuerte operativo policial luego de que personal de la Comisaría 16° interceptara un vehículo vinculado a una causa por lesiones con arma de fuego. El procedimiento tuvo lugar en la zona de Avenida del Trabajador y Collón Curá, donde los efectivos identificaron a los tres ocupantes del automóvil.

Durante la revisión inicial, los policías detectaron que uno de los hombres portaba un arma de fuego, lo que obligó a solicitar apoyo inmediato para asegurar la escena.

La pistola que encendió todas las alarmas

Con autorización de la fiscalía, los ocupantes fueron demorados y el vehículo quedó secuestrado.

El personal de Criminalística extrajo del interior del automóvil una pistola calibre 11.25 mm, con numeración ilegible, cargador colocado y cuatro cartuchos completos.

El hallazgo generó máxima preocupación entre los investigadores, ya que se trata de un arma de alto poder y vinculada a causas violentas en la región.

Cadena de custodia y causa en marcha

El arma y el automóvil fueron colocados bajo cadena de custodia, mientras se avanza en las medidas para determinar el rol de cada uno de los involucrados. La procedencia del arma, su utilización previa y su relación con la causa original forman parte del análisis que inició la fiscalía.

La Policía mantuvo un despliegue especial en la zona hasta completar el procedimiento y garantizar el traslado seguro de los demorados y de todos los elementos secuestrados.