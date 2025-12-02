La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) solicitó al Gobierno de Río Negro la renovación automática de los más de 2500 contratos que vencen el próximo 31 de diciembre. El sindicato también demandó a municipios y comisiones de fomento la continuidad laboral de miles de estatales sin estabilidad, reclamando además su pase a planta permanente.

Rodrigo Vicente, secretario general de ATE, advirtió que “la Provincia y los municipios deberían dar continuidad laboral a los miles de estatales cuyos contratos vencen a fin de año. De lo contrario, éstos pasarán a integrar la masa desempleada que se acumula con la destrucción de los puestos de trabajo en el ámbito privado y público por las políticas del gobierno nacional”.

El dirigente sindical remarcó que se trata de trabajadores con tareas permanentes y años de trayectoria en el Estado rionegrino, municipios y comisiones de fomento, que sin embargo no gozan de estabilidad ni de los derechos de planta permanente. “Son discriminados porque, a diferencia de los trabajadores estables, carecen de garantías básicas”, agregó Vicente.

ATE informó que la planta de contratados cumple funciones en distintos ministerios bajo las figuras de contrato de locación y hora cátedra, entre otras modalidades. La organización sindical pidió la renovación inmediata de los vínculos y reclamó que se avance en el pase a planta permanente de este grupo de estatales.

El planteo busca evitar que miles de trabajadores queden sin empleo al cierre del año y apunta a consolidar un esquema de estabilidad laboral que reconozca la trayectoria y el aporte de quienes sostienen tareas permanentes en el Estado provincial y municipal.