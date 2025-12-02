La cantante cordobesa Eugenia Quevedo se refirió a la suspensión de su concierto el pasado fin de semana en Vista Alegre, aclarando que la decisión de no presentarse fue tomada en función de la seguridad tanto del público como del equipo técnico, debido a las malas condiciones del terreno tras el fuerte temporal que afectó la Ruta 7 y sus alrededores.

El evento, que se iba a llevar a cabo en un complejo ferial respaldado por el municipio, reunió a una gran cantidad de asistentes. Sin embargo, las intensas lluvias transformaron el predio en un barrial, lo que hizo imposible llevar a cabo el recital. La cancelación del show generó malestar entre los presentes, quienes esperaban ansiosos el inicio del espectáculo. En medio de la frustración, empezaron a circular videos y mensajes que alimentaron la confusión y la tensión.

La situación empeoró cuando, en un mensaje transmitido por el locutor del evento, se responsabilizó a la banda de la suspensión, afirmando que “Eugenia y el Keso” debían dar explicaciones sobre lo sucedido. La grabación rápidamente se viralizó y generó cuestionamientos hacia los músicos. Frente a esta situación, Quevedo decidió aclarar públicamente cómo se había tomado la decisión de cancelar el recital.

En sus declaraciones, la cantante sostuvo que había recibido múltiples mensajes de parte de sus seguidores, advirtiendo sobre las malas condiciones del lugar. "Nos querían hacer tocar igual, pero nosotros no podemos tomar una decisión así", explicó Quevedo.

La artista remarcó que, aunque la organización del evento no dependía directamente de la banda, la decisión de subir al escenario recaía en ellos. "Si las condiciones no son buenas, no podemos arriesgar a la gente que labura con nosotros, a nosotros mismos e incluso a ustedes", añadió.

Con estas palabras, la cantante buscó poner fin a las especulaciones que surgieron tras la cancelación del evento, dejando claro que la prioridad había sido evitar cualquier tipo de riesgo.

Tras el incidente, la producción del grupo confirmó que el cronograma de presentaciones continuará según lo previsto, y también se está evaluando la posibilidad de reprogramar el recital de Vista Alegre para el 14 de diciembre, fecha que Quevedo mencionó como una posible nueva oportunidad para realizar el show en la localidad.