El Gobierno de Neuquén y los gremios estatales de la Provincia volverán a verse las caras este martes 2 de diciembre con el objetivo de arreglar la pauta salarial 2026, algo que en el 2024 el Ejecutivo que conduce Rolando Figueroa pudo hacer para el 2025 sostenido en un esquema de actualización trimestral por Índice de Precios al Consumidor (IPC) con respecto a los salarios.



Los encuentros, como ya es costumbre, se llevarán adelante en la Sala Laffite de la Casa de Gobierno y estarán encabezados en representación del Ejecutivo por el ministro de Gobierno, Jorge Tobares, aunque también está previsto que participen otras autoridades gubernamentales.



Los reuniones paritarias comenzarán a las 10.00 con representantes de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), mientras que continuarán a las 12.00 con los delegados de la Unión del Personal Civil de La Nación (UPCN).



Por la tarde, a las 14.00, los encuentros seguirán con miembros de la Unión Neuquina de Agentes Viales Provinciales (UNAVP) y completará el cronograma la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén (ATEN) desde las 16.00.



Se trata de la cuarta ronda de reuniones que impulsa el Gobierno provincial, que realizó convocatorias anticipadas para brindar previsibilidad política y económica, tanto para el Estado como para los trabajadores.



En las últimas horas, el gobernador Rolando Figueroa aseguró que Neuquén es la única provincia que tiene actualización por IPC para pagar salarios y, en ese sentido, se diferenció del Gobierno nacional, al asegurar que “el que nos pide Nación” consiste en un 10% de actualización salarial anual.



