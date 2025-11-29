¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Sábado 29 de Noviembre, Neuquén, Argentina
Deportes

Otro sábado, domingo y lunes a todo fútbol en el Grupo Prima Multimedios

Los play off de cuartos de final del Torneo Clausura 2025 se vivirán en las radios del grupo periodístico de Neuquén capital

Por Hugo Alejandro Amaolo
Sabado, 29 de noviembre de 2025 a las 14:53
Racing ante Tigre, uno de los partidos que será emitido por las emisoras del Grupo Prima Multimedios

Este sábado, domingo y lunes en las radios del Grupo Prima Multimedios se podrá vivir a pleno la continuidad de los play off, en la instancia  de cuartos de final del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional

El sábado arrancará a las 21 las transmisiones con el partido que sostendrán en Santiago del Estero, Central Córdoba ante Estudiantes de La Plata, que se jugará en el estadio Madre de Ciudades de la capital de la provincia norteña desde las 21.30.

El cotejo se emitirá por las emisoras del grupo periodístico de Neuquén capital, AM 550 La Primera, Mitre Patagonia 90.5, Las Palmas 96.1, RDV 90.7 Clásicos & Noticias, FM Masters 99.5 de Cinco Saltos y FM Masters 105.5 de Cipolletti.

El domingo se podrán vivir, con arranque de transmisión desde las 17, el encuentro que sostendrán en el estadio Alberto J, Armando, Boca Juniors que será local de Argentinos Juniors.

 

Finalmente, el lunes a las 21, en el Cilindro Juan Domingo Perón en Avellaneda, con público local a raíz del levantamiento de la sanción por parte del APREVIDE, Racing Club que viene de eliminar a River Plate en la fase anterior, se medirá con Tigre a partir de las 21.30.

 

