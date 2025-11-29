A partir del próximo lunes entrará en vigencia una modificación clave para la circulación urbana en Cipolletti: el estacionamiento de vehículos de gran porte quedará prohibido en tres arterias centrales de la ciudad, y el municipio ya anticipó que se aplicarán multas y actas contravencionales a quienes no respeten la medida. La decisión fue formalizada a través de la Resolución Nº 1587/25, recientemente publicada en el Boletín Oficial.

La restricción deja sin efecto la autorización excepcional que permitía estacionar camiones en horarios acotados sobre Tres Arroyos (acera norte), Mariano Moreno entre Ruta 151 y Rivadavia (acera sur), y Lisandro de la Torre entre Fortín 1° División y el canal.

A partir de la nueva normativa, dos de esos tres puntos quedarán directamente inhabilitados para cualquier tipo de permanencia de vehículos pesados, lo que también implicará un refuerzo del control municipal en la zona.

El fundamento de los cambios se apoya en el Código Municipal de Tránsito y en un diagnóstico urbano que señala una transformación profunda de la ciudad durante los últimos 16 años. Con el corrimiento del perfil industrial hacia la periferia y el crecimiento de áreas residenciales, recreativas y comerciales, la presencia de camiones en sectores densamente transitados se volvió incompatible con el esquema de seguridad vial actual.

Entre los argumentos centrales de la resolución se destaca la reconversión de Mariano Moreno, hoy categorizada como zona R1C (Comercial y Residencial de densidad media-alta), donde ya no está permitido el ingreso de vehículos de gran porte. Con este cambio, el municipio busca ordenar la circulación, reducir riesgos y adecuar la normativa a la configuración urbana vigente en Cipolletti.