En las últimas horas, Julieta Poggio y la China Suárez protagonizaron un nuevo capítulo de tensión mediática que saltó de las redes a la televisión. Todo comenzó cuando, durante un vivo de Rumis, la ex Gran Hermano preguntó si Eugenia formaba parte del proyecto Hija del Fuego, la venganza de la bastarda. Lo que parecía un comentario casual se interpretó como una chicana, y la respuesta irónica de la actriz desde X desató un escándalo inesperado entre ambas figuras.

Desde su cuenta, la China Suárez lanzó un mensaje filoso recordándole a Julieta sus inicios en los pasillos de Polka y hasta agradeció a Lizardo Ponce por su interés en la serie, encendiendo aún más la polémica. Con el revuelo ya instalado, Julieta Poggio enfrentó a las cámaras de LAM para explicar su postura y señalar que su intención nunca fue desmerecer el trabajo de nadie, sino simplemente preguntar si la actriz actuaba en la ficción.

Con visible molestia, Julieta Poggio repasó punto por punto y aseguró que su consulta había sido interpretada de manera maliciosa. Según explicó, la recomendación de Lizardo Ponce la había dejado con ganas de ver la serie y por eso quiso confirmar si la China Suárez formaba parte del elenco. “Siento que ella tenía ganas de pelear”, lanzó sin vueltas, dejando en claro su fastidio por la reacción de la actriz.

La ex Gran Hermano también cuestionó que un comentario profesional terminara convertido en un conflicto personal. Julieta Poggio subrayó que siempre que hablaban de la China Suárez en Rumis era por polémicas, y que esta vez la conversación giraba en torno a un proyecto artístico. Sin embargo, lamentó que un intercambio sin mala intención derivara en un nuevo estallido y en mensajes que trajeron a colación recuerdos de su infancia en el ambiente.

Fue entonces cuando Julieta Poggio decidió responderle directamente a la actriz. La modelo recordó que comenzó a trabajar desde muy chica, incluso antes de que su hermana participara en Solamente Vos, y aclaró que si aparecía producida siendo niña era porque venía de castings y grabaciones. “Desde los siete años estoy laburando”, remarcó, marcando distancia del comentario que consideró despectivo.

En su descargo, Julieta Poggio también deslizó que la China Suárez podría haber querido viralizar el video para ampliar el alcance de la serie. “Jamás diría ‘¿Quién es la China?’”, apuntó, dejando claro que su pregunta tenía un sentido profesional y que nunca buscó generar controversia. Además, cuestionó que la actriz hubiera dirigido el enojo hacia ella cuando muchas otras personas también estaban opinando sobre la ficción.

Pero este cruce no surgió de la nada. Según trascendió, la molestia de la China Suárez podría remontarse al divertido episodio ocurrido meses atrás en Rumis, cuando, en un juego inspirado en Pasapalabra, Julieta Poggio respondió “China Suárez” ante la consigna “Contiene I: mujer que se fija en las parejas de otras personas”. El momento provocó carcajadas en el estudio, pero también habría dejado una herida abierta en la actriz.

El juego, que terminó viralizándose, generó confusión y Julieta Poggio aclaró que la pista la había llevado a esa respuesta, aunque Lizardo Ponce aseguró que la opción correcta era “Tatiana”, el término popularizado por Martín Cirio para describir a mujeres que buscan involucrarse con hombres comprometidos. Aun así, el episodio quedó en la memoria de muchos… y, al parecer, también en la de la China.