Palmeiras de San Pablo y Flamengo de Río de Janeiro definirán este sábado en Lima al primer “tetracampeón” brasileño de la Copa Libertadores de América 2025, en una final donde el ganador será el primero de Brasil en lucir en sus vitrinas cuatro trofeos del máximo torneo de clubes de Sudamérica. El encuentro, que se desarrollará desde las 18 -hora de la Argentina- en el estadio Monumental de Lima, Perú, será arbitrado por el neuquino Darío Herrera, mientras que en el VAR estará su Héctor Paletta, y será televisado en directo a través de Telefe, Fox Sports y Disney+.

Es la séptima vez en la historia de la Libertadores que dos equipos brasileños se encuentran en la final, y la segunda ocasión en que coinciden Palmeiras y Flamengo, tras el precedente de 2021, con triunfo por 2-1 del Verdao.

En aquella ocasión, ambos equipos se jugaban ser el primer club brasileño en tener tres Copas Libertadores en sus vitrinas, y ahora la situación se repite en busca del cuarto galardón del máximo torneo de clubes.

En el Estadio Monumental de Lima se encontrarán los dos mejores equipos brasileños del momento. Entre los dos han ganado cuatro de las seis últimas ediciones de la Libertadores y este año han protagonizado un duelo mano a mano por quedarse con la liga de Brasil, que está cerca de caer del lado del Flamengo.

El neuquino Darío Herrera será el árbitro de la final brasileña

En ese pulso, el Palmeiras ha cedido terreno en las últimas semanas y las críticas han recaído sobre el técnico portugués Abel Ferreira, que prácticamente tiene en esta final de la Libertadores su última oportunidad para no cerrar el año en blanco.

Pese a las críticas, el camino del Palmeiras para llegar a esta final ha sido imperial. Solo perdió un partido en el encuentro de ida de la semifinal contra Liga Deportiva Universitaria de Quito (3 a 0), lo que luego revirtió en Sao Paulo de manera soberbia con un 4 a 0, para no perderse la final.

En cambio, Flamengo, si bien también perdió solo un partido, sufrió más para alcanzar la final, al quedarse al borde de la eliminación en la fase de grupos, eliminar a Estudiantes en los cuartos de final por penaltis y por la mínima en semifinales a Racing (1 a 0).

Ambos equipos han viajado a Lima con todos sus integrantes, incluidos los futbolistas impedidos de jugar. El ‘Verdao’ no podrá contar por lesión con Paulinho ni con Lucas Evangelista, mientras que el portero Wéverton será duda hasta última hora.

Al otro lado, el ‘Mengao’ tiene lesionado al delantero Pedro y tampoco podrá contar por suspensión con el delantero ecuatoriano Gonzalo Plata, que fue expulsado por roja directa en el encuentro de vuelta de las semifinales frente a Racing.

En el banco de Palmeiras, Ferreira busca su tercera Copa frente a Filipe Luís, el exfutbolista del Atlético de Madrid y discípulo de Diego ‘el Cholo’ Simeone que está ante la oportunidad de conseguir su primer título internacional como entrenador.

El técnico brasileño, junto al uruguayo Giorgian De Arrascaeta, son los dos únicos integrantes de Flamengo que quedan de la final de 2019, donde el equipo carioca conquistó su segunda Libertadores frente a River Plate también en el Estadio Monumental de Lima, una ciudad donde los rojinegros se sienten como en casa.

A su vez, el exjugador del Real Madrid Danilo puede convertirse en el primero en haber ganado dos Ligas de Campeones y dos Libertadores, mientras que el ex colchonero Saúl Ñíguez busca ser el segundo español en levantar este título tras haberlo hecho Pablo Marí en 2019, también con Flamengo e igualmente en Lima.

Las posibles formaciones

Flamengo Rossi; Sandro, Pereira, Danilo, Varela; Pulgar, Jorginho; Carrascal, de Arrascaeta, Araújo; Bruno Henrique. DT: Filipe Luis.

Palmeiras: Miguel; G. Gómez, Bruno, Murilo; Piquerez, Veiga, Pereira, Ellias, Khellven; J. M. López, Roque. DT: Abel Ferreira.

Estadio: Monumental de Lima (Perú).

Árbitro: Darío Herrera

Hora de Inicio: 18.00 (hora de argentina)

TV: Telefe, Fox Sports y Disney+.