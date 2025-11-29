El Sindicato de Árbitros Deportivos de la República Argentina, sacó un fuerte comunicado en la que denuncia presiones, irregularidades, e intento de manipulación de resultados dentro del fútbol argentino por parte de la AFA, agregando un capítulo más dentro del escándalo por los fallos arbitrales en las últimas temporadas.

Bajo el título “No estamos solos”, el SADRA sacó un comunicado cargado de acusaciones contra la gestión de Claudio “Chiqui” Tapia. Firmado por el secretario General Guillermo Marconi, en el mismo se denuncia que desde hace 7 años se viene denunciando “Irregularidades en las designaciones arbitrarias, y actuaciones que evidenciaban manipulación en resultados”.

La acusación va dirigida directamente a la conducción de AFA, quien creo una estructura paralela, excluyó al gremio, y con ello iniciaron con “presiones sobre árbitros de diversas categorías, “Deterioraron gravemente la credibilidad del arbitraje en todo el país” sostiene el SADRA. A esta denuncia agregan que varios jueces y dirigentes defendieron la integridad profesional, y que sufrieron perjuicios en sus carreras.

Asimismo, reclaman un cambio profundo “en favor de un arbitraje honesto y Transparente” remarcando que “El Arbitraje es un componente esencial del deporte. Reafirmamos nuestro compromiso con la trasparencia. La ética y la profesionalización, convocando a todos los actores del fútbol argentino a construir un sistema más justo y confiable.