Domingo 24 de Agosto, Neuquén, Argentina
Policías salvaron la vida de una bebé que se ahogaba

El hecho ocurrió en el barrio Colonia Rural Nueva Esperanza, durante festejos por el Día del Niño, donde personal de la Comisaría 20° asistió de urgencia a la pequeña y logró estabilizarla.

Por Redacción

Domingo, 24 de agosto de 2025 a las 10:55
Ocurrió este sábado por la tarde.

Este sábado por la tarde, en medio del festejo por el Día del Niño que se realizaba en la cancha de césped sintético del Parque Industrial, un grupo de efectivos de la Comisaría 20° de Neuquén protagonizó un acto de heroísmo al salvarle la vida a una beba que se estaba ahogando.

El episodio ocurrió cuando una madre llegó corriendo con su hija en brazos, desesperada, pidiendo ayuda porque la pequeña no podía respirar.

Rápidamente, los efectivos intervinieron y uno de ellos le practicó la maniobra de Heimlich, logrando que la niña recuperara la respiración normal y se estabilizara, sin necesidad de asistencia médica adicional.

La situación, que generó momentos de gran tensión entre los presentes, tuvo un final feliz gracias a la rápida reacción policial.

Vecinos que participaban de la celebración destacaron la actitud y compromiso del personal, que en ese momento se encontraba cubriendo el operativo de seguridad durante la jornada recreativa.

