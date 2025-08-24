Por obras en Autovía Norte habrá cortes de tránsito

La Municipalidad de Neuquén informó que hoy permanecerá cortada la Autovía Norte a la altura de la rotonda de Casimiro Gómez, debido a los trabajos que se realizan en el marco de la pavimentación de la avenida República de Eslovenia.

La medida es necesaria para avanzar en la conexión de la nueva avenida con la Autovía Norte (RN22). Durante el tiempo que se extiendan las tareas, los vehículos que circulen desde el oeste deberán utilizar como vía alternativa la calle Conquistadores del Desierto. Desde el municipio solicitaron a los automovilistas transitar con precaución y respetar la señalización dispuesta en la zona, con el objetivo de garantizar la seguridad de peatones y conductores.

La avenida República de Eslovenia forma parte de las 25 nuevas troncales proyectadas dentro del Plan Orgullo Neuquino, una iniciativa estratégica que permitirá conectar la avenida Los Paraísos con la Autovía Norte, mejorando la integración entre barrios y agilizando el ingreso y egreso a la ciudad.

Con financiamiento íntegramente municipal, esta obra se suma a otras transformaciones viales que se llevan adelante en distintos sectores de Neuquén. El objetivo es modernizar los accesos y garantizar una infraestructura segura y eficiente para acompañar el crecimiento sostenido de la capital provincial.