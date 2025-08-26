Parque Nacional de luto: falleció Néstor Salamanca, trabajador del Lanín

El Parque Nacional Lanín informó el fallecimiento de Néstor Aurelio Salamanca, quien se desempeñó como carpintero durante 34 años al servicio de la institución. Tenía 64 años y padecía una larga enfermedad.

Salamanca participó en la construcción y reparación de portadas, carteles, aberturas y techos en distintos puntos del área protegida. Su labor se caracterizó por la colaboración constante con sus compañeros y la disposición para aportar en cada proyecto necesario para el mantenimiento y mejora del parque.

Desde el Parque Nacional Lanín, dependiente de la Administración de Parques Nacionales, se expresó el agradecimiento por la dedicación de Salamanca y se destacó su humildad, sencillez y compromiso a lo largo de más de tres décadas de trabajo.