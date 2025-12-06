¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Sábado 06 de Diciembre, Neuquén, Argentina
Emergencia en pleno centro

Dos emergencias en horas: una fuga de gas y el fuego alteraron la calma en Cipolletti

Una pérdida de gas en una vivienda céntrica, activó un operativo de Bomberos Voluntarios y personal de Camuzzi. Horas después, otra intervención se registró por un principio de incendio en el barrio Don Bosco.

Por Redacción

Sabado, 06 de diciembre de 2025 a las 20:08
Una fuga de gas detectada en una vivienda de la calle Villegas 63, entre Fernández Oro y San Martín, generó tensión en el centro de Cipolletti. La alerta ingresó a la central de Emergencias 109 y motivó la rápida intervención de Bomberos Voluntarios y de la empresa Camuzzi Gas del Sur.

Primeros en llegar: contención y perímetro

Los Bomberos Voluntarios arribaron al lugar y establecieron un área de protección para evitar incidentes mientras contenían la fuga. El protocolo incluyó el corte de tránsito y el resguardo de vecinos.

Trabajo de Camuzzi y resolución

Minutos después, una cuadrilla operativa de Camuzzi realizó el corte del caño principal afectado, lo que permitió eliminar el riesgo y normalizar la zona.

Principio de incendio en el barrio Don Bosco

Horas más tarde, Bomberos Voluntarios fueron convocados por un segundo incidente. En una vivienda ubicada en Jorge Newbery 1278, en el barrio Don Bosco, se registró un principio de incendio en el patio trasero.

El fuego alcanzó un colchón, una cama, la cañería y un tanque de agua. Dos dotaciones trabajaron en el lugar y lograron extinguir el foco. El vecino no resultó herido.

