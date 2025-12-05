Lionel Messi no para y a los 38 años de edad alcanzó el título número 47 de su carrera profesional, ganando la final de la MLS 3 a 1 con la camiseta del Inter Miami al Vancouver Whitecaps del alemán Thomas Müller.

Con un Messi nuevamente decisivo y en un entretenido partido, el dueño de casa se mostró más peligroso que su rival en la primera media hora. El gol a los 8 minutos contribuyó en el dominio de Las Garzas que más allá del tanto en contra del colombiano Eddier Ocampo tras centro y corrida de Tadeo Allende, contabilizó un tiro libre de Lionel Messi que le salió débil a las manos de Yohei Takoaka y un par de aproximaciones más.

Sin embargo, después de los 30 minutos, Inter Miami sintió el desgaste y crecieron los canadienses, sumadas a un par de faltas no forzadas por los costados que permitieron poner la pelota en el área de los estadounidenses en un par de oportunidades.

Thomas Müller primero asistió a Emmanuel Sabbi con la cabeza que perdió ante el arquero Rocco Ríos Novo a los 37 y un par de minutos más tarde, el alemán cabeceó al centro del arco.

Sufrida definición

El comienzo del complemento mostró lo mejor del visitante. El conjunto canadiense hasta se notaba mejor físicamente que el rival estadounidense. Fue así que llegó al empate a los 15 del complemento en los pies de Ali Ahmed, tras un buen pase de su compañero Brian White.

Cuando peor la pasaban Las Garzas, frotó la lámpara el 10. Messi presionó sobre la salida rival, ganó la pelota y filtró el pase para Rodrigo de Paul que entrando del centro a la derecha definió cruzado y sacudió la red a los 25 del complemento.

En tiempo de descuento, nuevamente el capitán llevó tranquilidad, condujo desde el centro de la cancha y soltó el pase para el ex Godoy Cruz que con su certera definición la dio el título de la Liga de Estados Unidos a Inter Miami por primera vez en la historia.

Síntesis

Inter Miami: Rocco Ríos Novo; Fray, Maxi Falcón, Noah Allen, Jordi Alba; Sergio Busquets, Rodrigo De Paul, Baltasar Rodríguez; Lionel Messi, Tadeo Allende, Mateo Silvetti. DT: Javier Mascherano.

Vancouver Whitecaps: Yohei Takaoka; Édier Ocampo, Tristan Blackmon, Ralph Priso, Mathías Laborda; Sebastian Berhalter, Andrés Cubas; Emmanuel Sabbi, Thomas Müller, Ali Ahmed; Brian White. DT: Jesper Sørensen.

Goles: PT 8 Minutos, Ocampo (VW en contra). ST: 15 Minutos, Ahmed (VW), 25 Minutos, De Paul (M), 45+5 Allende (IM).

Cambios: 11’ ST Telasco Segovia por Rodríguez (IM), 18’ ST Ryan Gauld por Ahmed (VW) y Joedrick Pupe por Priso (VW), 33’ ST Yannick Bright por Silvetti (IM), 37’ ST Kenji Cabrera por Cubas (VW), 44’ ST Marcelo Wighandt por Fray (IM), Jayden Nelson por Sabbi (VW), 45+4’

19:47 Final del partido. Inter MIami campeón.

45+6' ST Gol de Inter Miami. Allende, el argentino sentencia la final tras recibir el pase de Messi.

25 Minutos del ST. Gol de Inter Miami, De Paul. Messi recuperó la pelota en ataque y filtró el pase para que el mediocampista definiera cruzado ante la salida del arquero.

15 Minutos del ST. Gol de Vancouver, Ahmed llegó sólo por la izquierda tras un gran pase de White. Su definición al primer palo superó al arquero Ríos Novo. Físicamente, el conjunto canadiense es mucho más que Las Garzas.

10 Minutos del ST. Apareció Messi con la cabeza. El arquero Takaoka dejó el despeje corto y el 10 cabeceó apenas desviado.

8 Minutos del ST. Vancouver juega mucho mejor que Inter Miami y acumula méritos para el empate. Los locales parados de contra con un Messi expectante, pero por ahora ausente en el complemento.

4 Minutos del ST. Berhalter despedicia una oportunidad inmejorable para el empate de tiro libre. Remate muy desviado y alto.

2 Minutos del ST. Amonestado Falcón en el Inter Miami que debe defender un tiro libre muy peligroso.

17:53 Comenzó el segundo tiempo.

Acciones del primer tiempo

44 Minutos. Amonestado Ocampo en Vancouver.

37 Minutos. El arquero Rios Novo salva al Inter Miami. Pase de cabeza de Müller para Sabbi que pierde el duelo ante el 1.

33 Minutos. Clara para el empate tuvo Vancouver. Tiro libre desde la izquierda del ataque que cayó en forma de centro. Cabezazo de White que salió al medio del arco y controló Ríos Novo.

24 Minutos. Tiro libre para Inter Miami. Remate de Messi débil, a las manos de Takaoka.

16 Minutos. Ya dos amonestados en la final. Rodríguez fue el primero en el Inter. White en el Vancouver.

8 Minutos. Gol de Inter Miami, Ocampo en contra de su propio arco. Allende burló el achique de la última línea del equipo canadiense y corrió por derecha, cuanso lanzo el centro rasante encontró el pie de Ocampo que terminó empujando contra su propia valla. Todo nació en una gambeta de mitad de cancha por parte de Messi.

3 Minutos. Allende por la derecha, remate al primer palo alto.

16:46 comenzó el partido.

Formaciones

La previa

Duelo de campeones del mundo y de delanteros expertos en este tipo de situaciones. Nombres rutilantes de gloriosas Champions League que encuentran en América del Norte el espacio ideal donde planear el retiro, en competencia, haciendo buenos negocios, disfrutando con amigos.

Ambos llegan hasta aquí siendo campeones de Conferencia, los de La Florida estadounidense del Este y los canadienses de la Oeste.

Además, la final tiene el agregado de la despedida de dos leyendas del fútbol Siglo XXI: los españoles Jordi Alba y Sergio Bousquet, otro par de campeones del mundo en cancha, además de Rodrigo De Paul que se sumó a Las Garzas en el último mercado de pases.

Jordi Alba y Sergio Bousquet jugarán su último partido como profesionales en la final de la MLS.

Dirigido por Javier Mascherano, el conjunto de Miami tiene muchos otros argentinos, Tadeo Allende, Mateo Silvetti y Baltasar Rodríguez serán titulares en al final. Marcelo Weigandt y el arquero Oscar Ustari también se encuentra en la nómina.

Definición

La final se juega en cancha del Inter Miami (Chase Stadium) porque fue el mejor de la fase regular en cuanto a cosecha de puntos. Serán 90 minutos decisivos y en caso de empate habrá alargue, de persistir la misma se conocerá al campeón mediante la definición por penales.

Para seguirlo por televisión no es sencillo. Por un acuerdo comercial, los derechos de la competencia son de la aplicación AppleTV por lo que es una cuestión de pocos.