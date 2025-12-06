El viernes 5 por la noche, un incendio en una chimenea del complejo de canchas “La Revancha”, ubicado en el loteo Los Eucaliptus cerca de la Ruta 7, provocó un momento de tensión entre quienes permanecían en el tercer tiempo.

El resplandor y el humo alertaron a los presentes, que dieron aviso a los Bomberos Voluntarios de Centenario.

Intervención de los bomberos

Al llegar al predio, los bomberos encontraron que varias personas habían intentado controlar el fuego utilizando extintores disponibles en el lugar.

Según indicaron, la rápida acción evitó que las llamas se propagaran hacia una puerta y una ventana pertenecientes a un departamento contiguo a la chimenea de chapa.

No hubo personas lesionadas y el foco ígneo fue controlado en pocos minutos.

Qué se sabe de las causas

Por el momento no se informó la causa del inicio del fuego en la chimenea. El episodio reforzó la importancia del mantenimiento periódico de instalaciones calefactoras en espacios recreativos y deportivos.

Recomendaciones de seguridad en complejos deportivos