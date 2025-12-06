El Banco Central (BCRA) publicó el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) correspondiente a noviembre de 2025, que reúne las proyecciones de 46 consultoras y entidades financieras. El informe, difundido el 4 de diciembre, refleja un escenario de moderación inflacionaria y crecimiento económico sostenido para 2026, según confirmó Noticias Argentinas.

Tres señales clave para el próximo año

Inflación mensual en baja hasta mayo

El consenso del REM proyecta que la desaceleración inflacionaria continuará durante los primeros meses de 2026. Para mayo, los analistas estiman una inflación mensual del 1,5%, consolidando el sendero descendente iniciado en 2025.

PIB: continuidad del crecimiento

Según el relevamiento, el Producto Interno Bruto (PIB) ajustado por estacionalidad crecería un 0,9% en el primer trimestre de 2026. Este dato se suma a la recuperación iniciada en el tercer trimestre de 2025 y marca un ritmo moderado pero sostenido.

Dólar y tasas: expectativas para diciembre

El REM ubica el tipo de cambio nominal en $1.720 por dólar para diciembre de 2026.

En cuanto al sistema financiero, la Tasa Activa de Referencia (TAMAR) de los bancos privados se proyecta en 20,9% nominal anual, equivalente a una Tasa Efectiva Mensual (TEM) del 1,7%.

Un año de estabilización económica

Los analistas coinciden en que 2026 será un año de “ajuste fino” tras el shock de la gestión previa. El informe sugiere que la combinación de menor inflación, dólar estable y crecimiento moderado configuraría un escenario de mayor previsibilidad para hogares, empresas y organismos públicos.