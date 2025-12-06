¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Sábado 06 de Diciembre, Neuquén, Argentina
Proyecciones económicas

Mercado y BCRA coinciden en un 2026 con inflación en baja y crecimiento leve

El Banco Central difundió el REM de noviembre con proyecciones de 46 consultoras sobre inflación, dólar y crecimiento para 2026. El informe anticipa una desaceleración inflacionaria, un PIB en alza y un tipo de cambio que cerraría el año en $1.720.

Por Redacción

Sabado, 06 de diciembre de 2025 a las 20:43
El Banco Central (BCRA) publicó el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) correspondiente a noviembre de 2025, que reúne las proyecciones de 46 consultoras y entidades financieras. El informe, difundido el 4 de diciembre, refleja un escenario de moderación inflacionaria y crecimiento económico sostenido para 2026, según confirmó Noticias Argentinas.

Tres señales clave para el próximo año

  • Inflación mensual en baja hasta mayo

El consenso del REM proyecta que la desaceleración inflacionaria continuará durante los primeros meses de 2026. Para mayo, los analistas estiman una inflación mensual del 1,5%, consolidando el sendero descendente iniciado en 2025.

  • PIB: continuidad del crecimiento

Según el relevamiento, el Producto Interno Bruto (PIB) ajustado por estacionalidad crecería un 0,9% en el primer trimestre de 2026. Este dato se suma a la recuperación iniciada en el tercer trimestre de 2025 y marca un ritmo moderado pero sostenido.

  • Dólar y tasas: expectativas para diciembre

El REM ubica el tipo de cambio nominal en $1.720 por dólar para diciembre de 2026.
En cuanto al sistema financiero, la Tasa Activa de Referencia (TAMAR) de los bancos privados se proyecta en 20,9% nominal anual, equivalente a una Tasa Efectiva Mensual (TEM) del 1,7%.

Un año de estabilización económica

Los analistas coinciden en que 2026 será un año de “ajuste fino” tras el shock de la gestión previa. El informe sugiere que la combinación de menor inflación, dólar estable y crecimiento moderado configuraría un escenario de mayor previsibilidad para hogares, empresas y organismos públicos.

