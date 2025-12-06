Lionel Messi sigue agrandó su historia como futbolista profesional llevando la cuenta a 48 títulos para poner más arriba la vara que lo consagra como el más ganador de todos los tiempos.

El título de la MLS con el Inter Miami, derrotando en la final a Vancouver Whitecaps 3 a 1 elevó esa cifra y alimentó a la leyenda.

El capitán argentino fue campeón hasta aquí con cuatro camisetas diferentes: Barcelona, Paris Saint-Germain, Inter Miami y la Selección Argentina. En mayo del 2023, cuando obtuvo la Ligue 1 con el PSG, superó a Dani Alves como el jugador más ganador de todos los tiempos. Aquel fue su trofeo número 43. Meses más tarde, ya en Estados Unidos, sumó dos más a nivel clubes, la Copa de la Liga y la Supporters' Shield 2024, mientras que con la Albiceleste alzó la Copa América 2024 llegando a 46 títulos totales.

La de hoy fue su final número 45, ganó 32 y perdió 13. Además, acumula 37 tantos en los 50 encuentros definitivos -considerando finales de ida y vuelta- en los que participó. Asimismo, con la Albiceleste, disputó diez -contando los Juegos Olímpicos de Beijing y el Mundial Sub-20 de los Países Bajos- y ganó seis.

En Estados Unidos

Su números en la MLS son espectaculares. Acumula 77 goles en 88 partidos, pero además sirvió 42 asistencias, las dos últimas en la final consagratoria de esta tarde en Miami.

El título de la Liga se suma al de la Copa de la Liga, MLS Supoorter's Shield, campeón de Conferencia y ahora la Liga.