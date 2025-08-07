“Perdí todo”: el testimonio de la dueña de la casa incendiada en Neuquén

Un incendio de gran magnitud se desató el martes cerca de las 19.30 en un departamento ubicado sobre un reconocido local de baterías en calle Eugenio Perticone, en la ciudad de Neuquén.

El fuego se originó en la planta alta del inmueble, donde residía una mujer junto a su perro y un gato. Las llamas consumieron por completo el departamento, provocando pérdidas materiales totales.

La proximidad del fuego a la estación de servicio y a comercios que almacenan materiales inflamables —como el local de baterías— encendió las alarmas. Por esta razón, una dotación del Cuartel Central de Bomberos debió intervenir rápidamente para evitar una tragedia mayor.

El acceso al departamento era únicamente por escalera, lo que dificultó las tareas. Al llegar, los bomberos forzaron la entrada ya que no obtuvieron respuesta de la residente.

El rescate de la perra entre el humo

Durante el operativo, bomberos hallaron a la perra escondida bajo una mesada, cubierta de hollín y visiblemente afectada por la inhalación de humo. Fue asistida con agua y resguardada en el lugar hasta que su dueña llegó en estado de shock.

Minutos más tarde, vecinos confirmaron que el gato de la mujer había escapado y fue encontrado sano en una casa cercana.

“Perdí todo”: el testimonio de la dueña

La dueña del departamento, identificada como Karina, relató que perdió por completo su vivienda y herramientas de trabajo.

“Perdí todo, sí: la compu, la heladera, la cocina, ropa por supuesto. La compu con mis trabajos era lo más valioso porque trabajo con eso. Perdí trabajos que tenía guardados”, explicó.

También detalló que el fuego destruyó ventanas, puertas e instalaciones de agua y electricidad. “Recién es la primera vez que describo lo que perdí. Ahora queda limpiar y recuperar la edificación”, concluyó.

Quienes deseen colaborar con Karina pueden hacerlo a través de su alias: kari.arq.81, a nombre de Karina Lechner.