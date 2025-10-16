Wanda Nara fue protagonista de un intercambio directo y cargado de humor ácido durante un streaming en el canal de Olga, Sería increíble. La conductora de MasterChef Celebrity se encontró con Homero Pettinato en una charla donde no faltaron los comentarios filosos ni las referencias cruzadas a figuras populares del mundo del espectáculo y la música urbana.

El diálogo comenzó cuando Damián Betular comentó que Homero Pettinato fue pareja de Sofía Gonet, conocida en redes sociales como La Reini. Wanda, sorprendida, preguntó cómo Homero había dejado ir a su ex, a lo que él respondió que fue ella quien terminó la relación.

La conversación siguió con Wanda elogiando el estilo de La Reini en MasterChef Celebrity, mencionando sus zapatos y tacos, mientras Homero minimizaba el esfuerzo para verse bien en televisión. Ante las críticas, Wanda expresó que le parecía feo que un ex hablara así de su expareja, y Homero reveló que La Reini había dicho que en su casa había "garrapatas y una rata". "Fue como para que nadie más me culee en la vida", afirmó Pettinato con ironía.

En un momento divertido, Wanda comentó que no imaginaba a Homero y La Reini juntos porque él es más "hippie" y ella más "pi pi cu cu". Homero respondió que el amor rompe todas las fronteras, preguntando si ella alguna vez se había enamorado de alguien muy diferente a ella.

Wanda Nara y Homero Pettinato protagonizan cruce en vivo

La tensión y el tono irónico crecieron cuando Wanda mencionó a L-Gante de manera indirecta, llamándolo "pulgoso". Homero corrigió que él no era "pulgoso", sino que se refería a alguien que canta cumbia. Wanda cerró la broma diciendo: "Todos hemos tenido algún pulgoso".

Este cruce en vivo dejó en evidencia la química entre ambos y su capacidad para combinar humor con comentarios punzantes, generando un momento viral que rápidamente se difundió en redes sociales.