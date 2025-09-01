Oeste, centro y Polo Tecnológico más cerca: las nuevas avenidas neuquinas que cambiarán la vida en la ciudad

Un estreno que marca el rumbo

La capital neuquina arrancó los festejos por su 121° aniversario con un anuncio que ya empieza a transformar la vida diaria de miles de vecinos: la apertura de las avenidas República de Eslovenia y Los Paraísos.

Ambas vías no solo agilizan la circulación entre el oeste, el Polo Tecnológico y el centro, sino que además representan un paso más en el ambicioso Plan Orgullo Neuquino, que avanza a toda máquina.

Conectividad y futuro

La obra, financiada íntegramente con recursos municipales, pavimentó más de 100 cuadras y modernizó toda la infraestructura eléctrica. Hoy, estas arterias se integran como nuevos accesos a la Autovía Norte, permitiendo un tránsito más seguro, rápido y con iluminación completa.

El impacto es inmediato: menos embotellamientos, más opciones para llegar al centro y una mejora sustancial en la conexión con barrios históricamente postergados.

Municipio y provincia, a la par

El corte de cinta reunió al intendente Mariano Gaido y al gobernador Rolando Figueroa, en un gesto que no pasó desapercibido: la capital muestra que con gestión ordenada y trabajo conjunto se pueden lograr obras de envergadura, incluso en tiempos difíciles para el país.

Una ciudad que no se detiene

Las nuevas avenidas son apenas el inicio de una semana cargada de inauguraciones: habrá más pavimento, plazas renovadas, una ciudad deportiva y hasta la apertura del edificio principal del Polo Tecnológico, que se convertirá en un emblema de innovación.

La cuenta regresiva también incluye la Feria Internacional del Libro y el tradicional desfile, que tendrá lugar en la nueva avenida Obrero Argentino. Todo enmarcado en el espíritu del Orgullo Neuquino, que busca una ciudad moderna, conectada y lista para lo que viene.

El detalle de la nueva obra