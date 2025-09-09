Becas Gregorio Álvarez: estudiantes neuquinos recibieron notebooks para fortalecer su formación

El gobernador Rolando Figueroa encabezó en la Casa del Neuquén la entrega de notebooks a diez estudiantes de la provincia que cursan en Buenos Aires y La Plata. Se trata de beneficiarios del programa de becas Gregorio Álvarez, considerado uno de los más importantes de América Latina por su alcance y acompañamiento pedagógico.

Durante la ceremonia, Figueroa remarcó la importancia de que el desarrollo de Vaca Muerta se traduzca en una generación formada y preparada, capaz de aportar al crecimiento de Neuquén en las próximas décadas. Además, destacó el esfuerzo provincial por sostener un plan de becas educativas con tutorías y seguimiento permanente.

Los jóvenes participaron de un encuentro con el gobernador y funcionarios, entre ellos el ministro Guillermo Koenig y la secretaria Leticia Esteves. También estuvieron presentes representantes de la Asociación Conciencia, de la empresa Pan American Energy y del equipo de gestión de las becas Gregorio Álvarez.

Los becarios valoraron el aporte económico y el acompañamiento de las tutorías, que brindan herramientas de orientación y contención en el proceso educativo. Asimismo, realizaron sugerencias que el mandatario se comprometió a analizar para perfeccionar esta política pública que apunta a la equidad educativa.

Las computadoras se suman como una herramienta tecnológica que facilita el acceso al conocimiento y acompaña las trayectorias académicas. En total, el programa prevé la entrega de 2.200 equipos, ya adquiridos, que se complementan con el aporte financiero y el acompañamiento pedagógico.

Desde la Coordinación de Políticas Socioeducativas se informó que habrá próximas entregas en Neuquén capital, Plottier, Centenario, Cipolletti y en otras provincias como Mendoza y Córdoba. Los beneficiarios recibirán la notificación con los datos de contacto, junto a los días y horarios para la recepción de las computadoras portátiles.