"Incluso a los opositores": Qué dijo Figueroa sobre la convocatoria de Milei a una mesa de gobernadores

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, planteó este miércoles la necesidad de que el Gobierno Nacional convoque a todos los mandatarios provinciales a la mesa de diálogo anunciada por el presidente Javier Milei, tras la designación del nuevo ministro del Interior, Lisandro Catalán.

“Sería bueno que el Gobierno Nacional convoque absolutamente a todos los gobernadores, incluso a los opositores. El diálogo siempre tiene que estar presente”, afirmó Figueroa durante la inauguración de nuevas cuadras de asfalto en la ciudad de Neuquén, junto al intendente Mariano Gaido.

“Pareciera que son el ombligo de la Argentina y en realidad simplemente son los egos de algunos que se pelean”, dijo el gobernador.

Gobernanza y consensos en Neuquén

Figueroa destacó que, desde el inicio de su gestión, en Neuquén se puso en práctica un “método de gobernanza” basado en acuerdos.

“Con diálogo fuimos construyendo soluciones verdaderas y logramos consensos amplios”, señaló. Mencionó como ejemplo el acuerdo firmado con el intendente de Cutral Co, Ramón Rioseco, en el marco del denominado pacto de la gobernanza.

“Ese es el camino que necesitamos también a nivel nacional: convocar a todos, sin importar la pertenencia partidaria”, insistió el mandatario neuquino.

Relación con otros gobernadores

El gobernador subrayó que mantiene diálogo frecuente con otros pares provinciales, como el mandatario de Río Negro, Alberto Weretilneck, y adelantó que el lunes firmará convenios con el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, principalmente en temas de seguridad.

“Siempre hay reuniones entre gobernadores, cada uno aporta desde su experiencia de gobernanza. Hay distintas miradas, pero lo importante es colaborar”, explicó.

“Defender la Neuquinidad”

Figueroa también hizo referencia a la identidad local. “Los neuquinos tenemos que defender una forma de vida, un modelo, y ese modelo es la neuquinidad. Desde Buenos Aires muchas veces se miran las disputas de la grieta, pero nosotros trabajamos con otro rumbo”, dijo.