La Policía despidió a Emir y Roma, dos perros neuquinos que se suman a la Federal

La Policía de la Provincia de Neuquén realizó este jueves un acto oficial para despedir a Emir y Roma, dos cachorros de Pastor belga malinois, criados en la División Montada de Canes. Los perros fueron entregados a la Policía Federal Argentina (PFA) para sumarse a los equipos de lucha contra el narcotráfico en Buenos Aires.

La ceremonia se desarrolló en la Plaza de Armas de la Policía de Neuquén y contó con la presencia de autoridades provinciales y federales. Durante el acto, se destacó el trabajo de veterinarios, jefes y personal especializado que preparó a los cachorros para esta nueva etapa.

Los dos canes serán trasladados a la Ciudad de Buenos Aires, donde realizarán un período de entrenamiento intensivo en los centros de adiestramiento de la PFA, previo a iniciar sus funciones operativas.

Orgullo y cooperación entre instituciones

“Nos invade un orgullo enorme que estos dos cachorros sean destinados a la Policía Federal. Habla del potencial que tiene la Policía de la Provincia de Neuquén para proyectarse y contribuir al país”, expresaron autoridades durante la ceremonia.

El traspaso fue considerado un acto de unidad entre fuerzas hermanas, que refuerza los lazos de cooperación entre la Policía de Neuquén y la Policía Federal Argentina, con un mismo objetivo: combatir el delito y el narcotráfico en el país.