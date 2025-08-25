Un policía salvó a un michi que estaba lastimado con un anzuelo de pesca y le dio la familia que nunca tuvo

El hallazgo inesperado

La tarde del domingo en Ruca Choroy parecía tranquila hasta que un policía de Aluminé, que regresaba a su casa, vio algo que lo hizo detenerse. A un costado del camino estaba un gatito adulto, herido y en muy mal estado, con una cuchara de pesca incrustada en el cuerpo.

El gesto que le salvó la vida

El agente no dudó: lo levantó con cuidado y lo llevó al centro veterinario Batea Mahuida, donde lograron extraer el objeto y curar la herida. Gracias a la rápida acción, el felino se salvó y comenzó su recuperación.

Un final que derrite corazones

Conmovido por la historia, el policía tomó una decisión que enterneció a todos: adoptó al michi y lo llevó a su casa para darle una nueva vida. “Ahora tiene familia”, contaron emocionados desde su entorno.

Una historia que emociona

El rescate ya circula en redes sociales, donde los usuarios celebraron la actitud solidaria y tierna del uniformado. En tiempos de noticias trágicas, esta pequeña gran historia devuelve la fe en la empatía y el amor por los animales.