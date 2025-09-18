El equipo de Prima Multimedios, protagonista de la Feria Internacional del Libro

Rocío Suárez, ilustradora y artista neuquina que trabaja en Prima Multimedios, es una de los 10 seleccionados para formar parte de una propuesta cultural organizada por Arte Capital, del Área de Cultura de la Municipalidad de Neuquén. La iniciativa consistió en elegir a diez ilustradores para diseñar señaladores exclusivos, que se reparten en librerías, stands y editoriales durante la Feria Internacional del Libro de Neuquén 2025.

En una entrevista con el programa “Entretiempo” (AM550 La Primera), contó que descubrió la convocatoria a través de Instagram. La condición principal era ser mayor de 18 años y residir en Neuquén.

“Ilustro de manera consciente desde los 14 años. Cuando vi el llamado de Arte Capital me pareció una oportunidad ideal para mostrar mi trabajo”, explicó.

El dibujo elegido muestra a una joven leyendo, de cuyo libro emergen flores. Según la artista, la ilustración fue realizada en 2023 inspirada en la lectura de Fragmentos de un discurso amoroso, de Roland Barthes.

La confirmación de su elección llegó por mensaje de un número desconocido, que resultó ser la Municipalidad de Neuquén. “Fue una gran sorpresa. Estaba trabajando en el canal cuando recibí el aviso y no lo podía creer. Minutos después, mis compañeros lo anunciaron al aire”, relató Suárez.

La entrevista completa:

Montanaro, el otro destacado de Prima Multimedios en la Feria

La participación del multimedio en la feria no se queda solamente en la de Rocío. El escritor, periodista y conductor, Pablo Montanaro, formará parte del cronograma del evento.

El sábado 20, a partir de las 19 en el auditorio Irma Cuña, brindará una charla denominada «Libracos, la librería que hizo leer a generaciones de neuquinos». En la misma, hablará sobre la historia del tradicional negocio de la ciudad de Neuquén.