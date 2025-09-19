Las Ovejas y Varvarco más cerca: comenzó la pavimentación de la Ruta 43

El gobierno provincial dio inicio a la obra de pavimentación de la Ruta Provincial N°43, en el tramo que une Las Ovejas con Varvarco, en el corazón del Alto Neuquén. Con una inversión estimada en 16 mil millones de pesos y un plazo de ejecución de 24 meses, se trata de una intervención estratégica para mejorar la conectividad y fomentar el crecimiento de la región.

Durante el acto de inicio, el gobernador Rolando Figueroa destacó el impacto integral del proyecto: “Estamos llegando hacia el norte más profundo”, señaló, al tiempo que recordó que esta obra vendrá acompañada por fibra óptica y la llegada del gas natural a Varvarco. Además, anunció que se continuará con la pavimentación hasta Manzano Amargo, consolidando la infraestructura vial del norte.

La pavimentación también se enmarca en una estrategia turística de puesta en valor del entorno natural. “Queremos que los visitantes se maravillen con la naturaleza del norte, pero también que conozcan la calidad de su gente”, expresó el gobernador. La ruta conectará con circuitos que incluyen Domuyo, Colomichicó y Los Bolillos, entre otros atractivos.

Por su parte, el presidente de Vialidad Provincial, José Dutsch, remarcó que se trata de una obra “anhelada por la gente del Alto Neuquén” y detalló que se ejecutarán 18 kilómetros de pavimento con un presupuesto confirmado de 16 mil millones de pesos. El trazado incluye dos secciones: la travesía urbana de Las Ovejas y el tramo hasta el puente sobre el río Neuquén en Varvarco.

El presidente de la Comisión de Fomento de Varvarco, Ulises Herrera, consideró esta obra como “histórica y simbólica”, y agradeció al gobierno provincial por permitirle a la localidad “pensarse con otra perspectiva”. También destacó que el proyecto permitirá nuevas oportunidades de desarrollo a largo plazo para la comunidad.

En simultáneo con la obra vial, se ejecutan viviendas sociales mediante el sistema de obra delegada. Cada unidad tendrá 37 m² y contará con todos los espacios esenciales. La inversión total ronda los 175 millones de pesos y busca no solo mejorar la calidad habitacional, sino también generar empleo local, capacitación y dinamismo económico en la región.

Finalmente, durante la jornada se formalizó la donación de una cargadora frontal por parte de Vialidad Provincial a la Comisión de Fomento de Varvarco. Este equipo permitirá mejorar el mantenimiento de caminos en Varvarco e Invernada Vieja, aportando a la infraestructura comunitaria del norte neuquino.