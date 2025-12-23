La apertura de puertas se realizará a las 20 y el show tendrá lugar el próximo 17 de enero a partir de las 21 en Mood Live, sobre calle Ministro González 40. El espectáculo de Queen x Master Stroke continúa su gira con una propuesta que combina fidelidad, energía y una calidad musical de nivel internacional.

Formada en 2016 por Ema Caradoso en voz y Brian Morua en guitarra, la agrupación comenzó interpretando covers en su canal de YouTube. Un año más tarde se consolidó con la incorporación de Manuel Olveira en el bajo, Agustín Albertini en batería y Alberto Ludueña en teclados, emprendiendo desde entonces un camino ascendente que los llevó a recorrer escenarios de toda Latinoamérica.

Un hecho destacado en su trayectoria fue en agosto de 2016, cuando el mismísimo Brian May compartió en sus redes oficiales la versión del tema "Lily of the Valley" realizada por la banda, lo que les dio proyección internacional. Además, en 2019, Ema Caradoso fue convocado por Ángel Mahler y Luis Pascual para participar como una de las voces principales del espectáculo Rapsodia Bohemia Sinfónico, presentado en el Teatro Coliseo de Buenos Aires.

Con el objetivo de mantener vivo el legado de Queen, Master Stroke interpreta con respeto y pasión los grandes himnos de Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor y John Deacon. En su show de dos horas, el público podrá disfrutar clásicos eternos como Bohemian Rhapsody, Somebody to Love, Radio Ga Ga, Don’t Stop Me Now, We Will Rock You y We Are the Champions, en una experiencia que conmueve por su fuerza y su autenticidad.

