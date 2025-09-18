Edifica Neuquén: Nicola presentó el plan de obras públicas de la capital

Este jueves comenzó la segunda edición de Edifica Neuquén, que se extenderá hasta el sábado 20 de septiembre en el Centro de Convenciones Domuyo. El encuentro fue inaugurado por el ministro de Planificación, Innovación y Modernización, Rubén Etcheverry, y el secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano de la Municipalidad de Neuquén, Alejandro Nicola, quienes encabezaron la apertura del Congreso Inmobiliario de Real Estate.

En diálogo con Prima Multimedios, Nicola, remarcó el fuerte proceso de transformación urbana que atraviesa la capital provincial.

En los últimos 40 años, la ciudad pasó de 80.000 habitantes a 400.000 , con un tránsito diario de 150.000 autos adicionales .

De 6 edificios en altura en los años 80, Neuquén cuenta hoy con más de 1.000 torres construidas .

En materia de pavimento, se incorporaron 3.000 nuevas cuadras de asfalto en un año, sobre un total histórico de 6.000 o 7.000.

“Neuquén crece en forma horizontal y vertical. Hacia la meseta ya se entregaron 6 barrios nuevos y están en desarrollo 8.000 lotes con servicios. También avanza el Parque Solar, el Parque Industrial y el nuevo Centro Ambiental”, precisó Nicola.

Expansión urbana y desarrollo inmobiliario

El funcionario detalló que la ciudad se expande en zonas como Valentina Sur, Valentina Norte y Confluencia, con múltiples loteos privados. Además, el Instituto Municipal de Urbanismo impulsa más de 6.000 lotes en el Foro de la Meseta.

“La articulación con los privados es fundamental para que la ciudad siga creciendo, generando empleo y nuevas oportunidades”, remarcó Nicola al destacar la importancia de Edifica Neuquén como espacio de encuentro entre desarrolladores, constructoras y proveedores.

