El Patín Carrera es uno de los deportes emblemas de Neuquén, y durante el 2025 fueron varios los patinadores que dijeron presente a nivel selección, destacándose Franco Carrasco, corredor de Leones del Sur que dominó de punta a punta la categoría juveniles, y fue el mejor argentino posicionado dentro de la selección en las diferentes competencias Internacional

Normalmente el patín se divide en especialidad fondo y velocidad, pero en el caso de Franco, ambas modalidades le sientan a la perfección, demostrándolo a nivel nacional, siendo campeón indiscutido en la Liga de Clubes, ganando la mayoría de las pruebas donde compitió.

En la gala de los Premios Pehuén, se quedó con la estatuilla al patinador del año, en su primera nominación, “no sabía si lo iba a ganar porque Lucía (Monje) y Benja (Gader Baca Cau) tiene un gran recorrido en el patín. Estoy muy contento” expresó a la transmisión en vivo de Prima Multimedios.

Con relación al balance del año, lo calificó como movido, ya que estuvo en Junio compitiendo en el Panamericano de Colombia, donde estuvo entre los mejores del continente, logrando un 5to puesto en los 5 km por puntos, y 4to en los 1000mts. Y en Septiembre dijo presente en el mundial disputado en Beijing.

“Estos logros simbolizan el esfuerzo y la dedicación de cada día, más el apoyo de mis viejos” dijo, agregando que “Este fue un año que hicimos muchos esfuerzo para poder viajar, tuvimos mucho aporte y apoyo de la provincia”.

Ya en receso, el patinador se prepara y piensa en lo que viene, que será su último año en juveniles, pegando el salto en el 2027 a mayores. “El año que viene queremos lograr una medalla panamericana o mundial. Es mi último año en la categoría juveniles asique quiero disfrutarla al 100%, entrenar y dar lo mejor de mí”.

Con José Luis Lozano como referente, Franco Carrasco apunta a seguir el recorrido con un objetivo: Poder dejar el patín en lo más alto.

