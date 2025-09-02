¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Martes 02 de Septiembre, Neuquén, Argentina
Un indigente paseaba por Neuquén con un contenedor a cuestas como si fuera su carrito de compras

La escena insólita generó asombro en transeúntes: entre autos y peatones, trasladaba un enorme contenedor robado cargado de objetos, ropa y comida.

Por Redacción

Martes, 02 de septiembre de 2025 a las 14:05
Durante la mañana de este martes, muchos vecinos registraron una peculiar escena en Neuquén -que no es para nada inusual, pero si difícil de captar- en la que un indigente se "llevó" un contenedor plástico de esos que parecen un volquete, con ruedas, y recorrió el barrio Confluencia, frente a la mirada atónita de los transeúntes que circulaban.

Por la esquina de Richieri y Aluminé, muchos lo vieron caminando hacia el este de la ciudad, con su contenedor a cuestas, recolectando cosas.

De a ratos pasa por alguna casa o comercio, pidiendo comida, ropa o algún otro elemento que pudiera serle de utilidad.

Como si fuese un carrito de compras, el hombre iba colocando lo que la gente le proporcionaba dentro del contenedor. También sumó cartones, maderas y otros objetos.

Así, caminando entre el tránsito, porque el carrito es muy grande para la vereda, recolectó materiales, comida, ropa y todo lo que encontraba a su paso y que podría servirle para algo.

Neuquén, una ciudad donde aburrirse no es opción.

