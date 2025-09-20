El Municipio capitalino destacó este sábado que "a pesar de la crisis económica nacional", la ciudad de Neuquén registra un alza en las licencias comerciales que la ubica entre las de "mayor dinamismo comercial del país", e informó que desde 2023, se habilitaron más de 760 nuevas licencias beneficiadas por programas municipales, como “Habilitá Gratis”, y que "en lo que va de 2025 la tendencia va en ascenso con 755 altas y una proyección de cierre de año que podría superar las 1.007 nuevas licencias".

De acuerdo con los datos, la ciudad capital de Neuquén detenta un crecimiento sostenido desde 2020, que "se traduce en un 37% más de comercios activos".

“En 2025 la tendencia es particularmente positiva: se registraron 755 nuevas licencias al 10 de septiembre pasado, con un primer semestre récord que registra 483 altas y picos destacados en los meses de julio y agosto, el registro más alto de la serie desde 2020”, subrayó la subsecretaria de Comercio, Gabriela Cagol. Además, la funcionaria sostuvo que “las bajas no crecen en la misma proporción que las altas, lo que refuerza la expansión neta del sector”.

La mayoría de los nuevos comercios corresponden a los rubros alimentos, gastronomía y vestimenta, por lo que, para Cagol, "este comportamiento nos pone en la punta de la pirámide tiene que ver con el crecimiento propio de la ciudad, pero también con políticas públicas que lleva adelante el intendente (Mariano) Gaido, que tienden a acompañar y a fortalecer el sector comercial”.

En ese contexto, destacó que en noviembre de 2024 se implementó Habilita Gratis, programa que, entre otros beneficios, ofrece a los nuevos comercios la exención de tasas municipales y licencias comerciales en los primeros seis meses de actividad.

Números de la situación