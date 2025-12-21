La última función de Miranda! tuvo un clima distinto desde el primer acorde. No fue solo otro recital multitudinario ni una noche más de celebración pop: fue una despedida cargada de emoción, consciente de que algo se cerraba, al menos por un tiempo. El dúo formado por Ale Sergi y Juliana Gattas bajó el telón de su etapa en vivo con un show que quedará grabado en la memoria de sus fans.

El escenario elegido fue el estadio de Ferro, en Caballito, donde Miranda! ofreció su tercer recital del año tras agotar entradas en cada presentación. Sin embargo, esta vez el aire era otro. Entre luces, hits y un público entregado, flotaba la sensación de que no se trataba solo de un cierre de gira, sino de una pausa profunda en una historia que lleva más de dos décadas.

En ese contexto, Ale Sergi tomó el micrófono y puso en palabras lo que muchos intuían. “Es una noche especial. Vamos a descansar de los escenarios por un añito nada más porque queremos grabar un disco en el estudio todos los días”, expresó, mientras Juliana Gattas, a su lado, comenzaba a emocionarse hasta las lágrimas.

Lejos de sonar a ruptura, el mensaje fue claro pero conmovedor. “Vamos a hacer eso. Los vamos a extrañar de corazón, muchísimo. Pero nos vamos con alegría de saber que gracias a ustedes hemos permanecido acá arriba durante muchísimo tiempo. Muchas gracias”, agregó Ale Sergi, sellando uno de los momentos más intensos de la noche.

La cámara buscó a Juliana Gattas y no hizo falta decir nada más. La cantante no pudo contener el llanto, desbordada por el peso simbólico del momento, por el camino recorrido y por la incertidumbre que también implica frenar después de tantos años de vértigo.

Con el estadio en silencio respetuoso, Ale volvió sobre los orígenes del dúo y recordó cómo empezó todo. “Empezamos tocando con un grupo de amigos. Nos conocimos con Juliana una tarde, dijimos ‘hagamos un grupo’ y mirá dónde terminamos”, dijo, visiblemente conmovido. Y sumó otra frase que terminó de tocar fibras: “Era una fantasía para nosotros ver los estadios llenos de otros artistas y nunca pensamos que nos iba a tocar a nosotros. Muchísimas gracias por regalarnos esto”.

El show también tuvo momentos de celebración plena. La aparición de Tini Stoessel para interpretar “Me Gusta” fue uno de los picos emocionales de la noche y reforzó la idea de legado y continuidad, incluso en una despedida.

En medio de rumores que hablaban de una posible separación, la pausa anunciada por Miranda! generó interpretaciones diversas. Sin embargo, desde el entorno del grupo aclararon que no se trata de un final, sino de un año distinto. En 2026 no habrá shows en Argentina y la prioridad será la composición y el trabajo puertas adentro.

El último disco de estudio, Nuevo Hotel Miranda!, lanzado en mayo de 2025, marcó un punto alto en esta etapa, con nuevas canciones y colaboraciones que consolidaron su vigencia. Ahora, el dúo elige el silencio del estudio por sobre el ruido del escenario.

Así, Miranda! se despidió por ahora de su público con lágrimas, gratitud y una promesa implícita: no es un adiós definitivo, sino una pausa necesaria para volver a crear. Y ese mensaje, tan humano como sincero, fue el que hizo llorar a Juliana Gattas… y a miles más del otro lado.