Sol Pedernera consiguió el pasado 4 de diciembre, la confirmación de que logró la clasificación a la Copa Orlando 2026 de Patín Artístico. La neuquina está ante una gran oportunidad de representar al país, pero para ello necesita costear el 100% del viaje.

La patinadora tiene 20 años, hace patín artístico en el Club Pacífico desde los 6 años, y tras estar en su primer panamericano realizado en Argentina, llegó la gran oportunidad de competir afuera, “El patín es mi vida, la viví haciendo este deporte, en el club con un montón de hora. El club es mi casa y entrenar es lo que me hace feliz”. Sostuvo en La Primera mañana.

La confirmación llegó a principio de diciembre, luego del campeonato Absoluto realizado en San Juan, y ahora tiene plazo hasta el 5 de enero para terminar de realizar los pagos, que entre traslado, estadía y otros trámites, necesita sumar un total, de 5 mil dólares. Para ello, tiene un Alias de MP, donde recibe todo tipo de ayuda: Sol.Orlando.MP.

“Siempre competí en nacionales, este año fue la primera vez que estuve en un panamericano que fue acá en Argentina, y este sería mi primer torneo fuera del país” dijo la deportista.

La Copa Orlando 2026 es una competencia que se llevará a cabo el 14 de enero en Estados Unidos, y donde compiten representantes de todas partes del mundo. Pedernera irá en nombre de la Confederación Argentina de Patín, lo hará en categoría B senior libre, siendo al única de los 7 neuquinos que quedaron clasificados, que podrá viajar.

