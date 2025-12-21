Frente a la delicada situación de salud que atraviesa el chef Christian Petersen, actualmente internado en San Martín de los Andes, la Asociación Argentina de Guías de Montaña (AAGM) emitió un comunicado con el objetivo de aportar precisiones sobre lo sucedido durante el fallido ascenso al volcán Lanín.

Las últimas informaciones indicaron que Petersen despertó, incluso lloró, se río y lograron desentubarlo, lo cual representa un enorme avance en su estado. Esta información no fue oficialmente emitida desde el Hospital Ramón Carrillo, sino que la aportaron desde su entorno laboral cercano.

Ya que el episodio se desencadenó cuando Petersen iba a subir al Lanín, según informó Realidad Sanmartinense, los Guías de Montaña manifestaron que el chef participaba de una actividad de ascenso organizada y, durante el chequeo previo del equipo, manifestó requerimientos particulares, entre ellos la necesidad de caminar en silencio.

Explicaron que por este último motivo, se definió que la actividad se hiciera de forma individual, aunque siempre acompañado por un guía cercano y bajo supervisión permanente.

Los guías que estuvieron allí dettallaron que al arribar al refugio, Petersen compartió un momento con el resto del grupo, disfrutó del lugar y se mostró conforme por haber alcanzado ese punto del recorrido.

Tras finalizar la charla técnica correspondiente al segundo día de actividad, y de común acuerdo, se decidió que permaneciera en el refugio y no continuara con el ascenso. Cerca de la medianoche se detectó un cambio en su comportamiento, el cual dificultó el descanso grupal. Luego de dialogar con él de forma normal y sin inconvenientes, se determinó que iniciara el descenso.

"Antes de hacerlo, descansó aproximadamente dos horas, siempre acompañado por un integrante del equipo. Alrededor de las 4 de la madrugada comenzó el descenso y se dio aviso a Parques Nacionales sobre la situación. Aproximadamente dos horas más tarde, Petersen adoptó una actitud prepotente hacia uno de los miembros del equipo, motivo por el cual se solicitó la intervención de Gendarmería Nacional", relata el comunicado.

Desde la AAGM aclararon que Christian Petersen descendió los 2 mil metros en buenas condiciones generales y que no presentó problemas físicos, arritmias ni cuadros compatibles con un accidente cerebrovascular.

El comunicado lleva la firma de los guías de montaña Ricardo Calderón y Ezequiel Caporaletti, integrantes de la Asociación Argentina de Guías de Montaña. Caporaletti ya ha salido en medios de comunicación nacionales a hablar sobre los momentos previos de Petersen, cuando adoptó actitudes extrañas que obligaron a una bajada inmediata.